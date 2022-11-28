Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Передача была дерьмовой». Ди Мария — о голевом пасе на Месси в матче с Мексикой

«Передача была дерьмовой». Ди Мария — о голевом пасе на Месси в матче с Мексикой
Комментарии

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о своей голевой передаче на Лионеля Месси в матче со сборной Мексики.

«Моя передача была дерьмовой, но Лионель всегда находит решение для всего. Важно, что мяч попал к нему. Мы говорили с ним за минуту до гола, и я сказал ему, что они играют очень узко в защите внутри зоны, так что у него будет пространство. Я дождался момента и отдал ему мяч. Он забил потрясающий гол. У меня больше нет никаких слов об этом. Я играл с лучшим игроком мира на уровне клубов и на протяжении 14 лет в сборной, для меня Лео — это всё», — приводит слова Ди Марии Goal.

После 2-го тура группу С с четырьмя очками возглавляют поляки. У сборных Аргентины и Саудовской Аравии — по три очка, а мексиканцы замыкают таблицу, набрав одно очко. В 3-м туре аргентинцев ждёт матч с Польшей.

Из-за заряда про Месси было несколько драк. Самый огненный матч на ЧМ уже состоялся Из-за заряда про Месси было несколько драк. Самый огненный матч на ЧМ уже состоялся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022