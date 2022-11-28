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Бышовец оценил перспективы «Динамо» во второй части сезона

Бышовец оценил перспективы «Динамо» во второй части сезона
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Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы бело-голубых в РПЛ и Кубке после паузы в российском футболе.

«Выход «Динамо» и «Ростова» с первых мест – это объективная оценка качества команд. Если говорить о «Ростове», то он вообще закончил первую часть РПЛ в тройке призёров. «Динамо» очень близко к тому, чтобы составить конкуренцию «Ростову», «Спартаку» и остальным командам, которые находятся в верхней части турнирной таблицы.

Бело-голубым немного не хватает стабильности, но всё может снова прийти. «Ростов» и «Динамо» превосходили своих оппонентов в Кубке России по качеству и уровню игры, поэтому их выход из группы закономерен.

Вообще, если говорить о «Динамо», то оно может в этом году выиграть Кубок России. Это шанс закончить сезон на хорошей ноте. Также я не исключал бы бело-голубых из борьбы за призовые места в РПЛ.

«Динамо» в этом году может занять второе место в чемпионате и побороться за Кубок России. Многое будет зависеть от того, насколько клуб сможет усилить оборону команды и начать реализовывать свои моменты», – приводит слова Бышовца Metaratings.

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Источник: защитник сборной Мексики зимой готов перейти в клуб РПЛ
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