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Руслан Нигматуллин о Бердыеве в «Сочи»: непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич

Руслан Нигматуллин о Бердыеве в «Сочи»: непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич
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Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Понятно, что Бердыев опытный и квалифицированный тренер. Отлично работал в «Рубине» и «Ростове». Тренер — это та профессия, в которой надо подтверждать свою состоятельность постоянно. Непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Последним местом работы Бердыева был иранский клуб «Трактор».

«Сочи» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по прошествии 17 туров. В Кубке России команда заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.

70-летний Бердыев ранее в России тренировал «Кристалл», «Рубин» и «Ростов». Вместе с казанской командой он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также Кубок России.

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