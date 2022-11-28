Бернардески о Роналду: жаль, что его человеческая сторона не раскрывается так много

Футболист «Торонто» Федерико Бернардески поделился мнением о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду. Также итальянский полузащитник поделился воспоминаниями с капитаном португальской сборной по игре за один клуб — туринский «Ювентус».
«Будущее Криштиану Роналду? Я не знаю, может быть, он тоже выберет Америку… Но я думаю, что у него будет отличный чемпионат мира, зная его, я думаю, что он сам создал эту ситуацию, чтобы дать себе больше стимулов.
Во времена «Ювентуса» я помню обеды, полные советов: он отличный учитель и может так много дать. Мне жаль, что его человеческая сторона не раскрывается так много», — приводит слова Бернардески La Gazzetta dello Sport.
Напомним, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду за полгода до его истечения. Триггером этого решения выступило интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану, в котором Криштиану раскритиковал клуб, главного тренера команды тен Хага и своих бывших одноклубников.
В Турции болельщик ударил вратаря соперников угловым флажком
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