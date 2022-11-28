Мэйсон Гринвуд нарушил условия освобождения под залог

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, обвиняемый в изнасиловании, вновь нарушил условия своего освобождения под залог, сообщает Daily Mail.
Гринвуду несколько раз отказывали в освобождении под залог, однако суд отпустил его после ходатайства своих адвокатов. При этом спортсмену запретили контактировать со своей жертвой. Он пытался связаться с ней в октябре.
В этот раз с банковского счета футболиста была оплачена покупка в интернет-магазине, которая была доставлена на адрес жертвы.
Напомним, Гринвуд был арестован в январе текущего года после обвинений со стороны его бывшей девушки Гарриет Робсон, опубликовавшей видео и фото побоев, а также аудио, на котором её принуждают к сексу. После этого нападающий провёл трое суток под стражей.
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