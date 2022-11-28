Пол Мерсон: на турнире в Катаре риск получить рак кожи в разы выше из-за активного солнца

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о важности помнить о защите от солнца в Катаре.



«На турнире в Катаре риск получить рак кожи в разы выше из-за активного солнца, поэтому крайне важно пользоваться солнцезащитным кремом. Я говорю это как человек, которому приходилось бороться с меланомой и которому, к счастью, повезло.



Но только один из пяти болельщиков использует солнцезащитный крем на этом турнире. Я не могу в это поверить. Нравится или нет, но у нас всегда есть выбор», — приводит слова Пола Мерсона Sky Sports.



В 2012 году у Мерсона был диагностирован рак кожи. В настоящее время экс-игрок сборной Англии занимается повышением осведомлённости об этом заболевании.