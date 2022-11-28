Василевский — о драке в матче «Зенита» и «Спартака»: любой ребёнок ударит, как Николсон

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением о массовой драке футболистов после финального свистка матча «Зенита» и «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России.



«Пересматривал момент с ударом Николсона несколько раз с разных ракурсов. Не вижу в ударе ничего впечатляющего. Обычный удар, тычок, который ни к чему не привёл. Любой ребёнок ударит так. Что в нём такого? Когда попадают качественно, человек падает или хотя бы теряется. А тут не было абсолютно никакого эффекта.



Не могу сказать, что неожиданно было увидеть драку в футбольном матче. По-моему, на футболе и хоккее драки находятся в порядке вещей. Как между игроками, так и между болельщиками. А падают футболисты от каждого дуновения, когда идёт опасный эпизод. Они делают это умышленно, чтобы принести пользу команде.



В этой же ситуации уже был конфликт. Матч был закончен, поэтому игроки забыли о симуляциях. Николсону можно попробовать себя в смешанных единоборствах. Заодно поймёт, что в ММА бьют гораздо сильнее», — приводит слова Василевского «ВсеПроСпорт».