Радченко – о драке в игре «Зенит» – «Спартак»: она смазала концовку хорошего матча

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал массовую драку в концовке вчерашнего матча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках шестого тура Кубка России.
«Понимал, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет таким трудным и в игровом, и в эмоциональном плане. Потому что такие игры особенные, это принципиальные соперники, они дали друг другу бой. Я считаю, что матч получился и оправдал свои ожидания.
Драка между командами смазала концовку такого хорошего матча. Но это эмоции, которые ещё раз доказывают, что в этой игре никто не собирался уступать друг другу. Такие эпизоды встречаются в футболе очень редко – когда такое количество игроков на протяжении долгого промежутка времени дерутся.
РФС разберется с этой ситуацией и применят санкции к виновным. Не могу сказать точно, кого накажут – игроков или клубы или и тех, и тех. Удалили много футболистов.
Непонятно нужно было Малкома удалять или нет, надо смотреть повтор в этом эпизоде. На матче был ВАР, а у судьи были наушники, поэтому в моменте с дракой должны были грамотно разобраться», — приводит слова Радченко Metaratings.
Напомним, основное время матча закончилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит».
- 28 ноября 2022
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