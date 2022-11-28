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Гладилин – о матче «Зенит» – «Спартак»: играли не с тем накалом

Гладилин – о матче «Зенит» – «Спартак»: играли не с тем накалом
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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче заключительного тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и столичной командой. В основное время команды сыграли вничью со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее была команда из Санкт-Петербурга (4:2).

«Играли не с тем накалом, чем в играх РПЛ, но напряжённость присутствовала. Конечно, нельзя не отметить потасовку. Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться. Такое бывает в футболе.

Что касается серии пенальти, то «Спартак» устраивал результат, они перед началом этой серии гарантировали себе первое место. Главное – результат, они его добились. Весной обе команды продолжат борьбу в Кубке России, будем надеяться, что они вновь встретятся, это будет интересно», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

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