Гладилин – о матче «Зенит» – «Спартак»: играли не с тем накалом

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче заключительного тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и столичной командой. В основное время команды сыграли вничью со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее была команда из Санкт-Петербурга (4:2).
«Играли не с тем накалом, чем в играх РПЛ, но напряжённость присутствовала. Конечно, нельзя не отметить потасовку. Нервы не выдержали, конец сезона, поэтому пришлось и помахаться. Такое бывает в футболе.
Что касается серии пенальти, то «Спартак» устраивал результат, они перед началом этой серии гарантировали себе первое место. Главное – результат, они его добились. Весной обе команды продолжат борьбу в Кубке России, будем надеяться, что они вновь встретятся, это будет интересно», – приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
- 28 ноября 2022
-
05:59
-
05:55
-
05:39
-
05:32
-
05:24
-
05:23
-
04:59
-
04:58
-
04:51
-
04:47
-
04:44
-
04:07
-
03:52
-
03:51
-
03:47
-
03:31
-
03:04
-
02:59
-
02:55
-
02:39
-
02:33
-
02:15
-
01:57
-
01:56
-
01:53
-
01:45
-
01:36
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:30
-
00:29
-
00:07