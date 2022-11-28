Комличенко ответил на вопрос о возможном возвращении в европейский чемпионат

Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе в матче Кубка России с грозненским «Ахматом». «Ростов» одержал победу со счётом 3:0.



«Всё ли сегодня получилось? То, что планировали, — да. Был ли серьёзный разговор после матча с «Оренбургом»? Был не разговор. Просто мы понимали, что нужно реабилитироваться после того матча.



Как настраивались на игру с «Ахматом»? С первых минут хотели действовать агрессивно. Всё получилось.



Хочу ли я снова попробовать свои силы в Европе? Пока я думаю только об отпуске», – приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В группе С «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице. Динамовцы отправятся в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает нынешний розыгрыш турнира.