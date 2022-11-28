Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике: никто не отрицал, что Германия будет в финале, но сейчас у них всего очко

Луис Энрике: никто не отрицал, что Германия будет в финале, но сейчас у них всего очко
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями от встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Германии (1:1).

«Мы были очень близки к тому, чтобы сделать счёт 2:0. Однако футбол настолько капризный, что могли и проиграть.

Нам не хватало свежести, когда у нас было преимущество. Германия пошла вперёд, для них это было «всё или ничего». Нам не хватало интенсивности прессинга на чужой половине поля.

В целом мы должны быть удовлетворены. Посмотрите на Германию – никто не отрицал, что они могут дойти до финала, но сейчас имеют только одно набранное очко.

Мората и Симон – это два жизненно важных и ключевых игрока на своих позициях. Альваро поражает свежестью, выполняет большой объём работы и забил гол. Унай – это гарантия. Он сделал то, что должен делать голкипер», — приводит слова Энрике El Desmarque.

Самые странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы

Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна Эта сборная Германии не должна вылетать с ЧМ! А Испания не так уж и страшна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022