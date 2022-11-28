Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Песьяков рассказал, кто из вратарей произвёл на него впечатление на ЧМ-2022

Песьяков рассказал, кто из вратарей произвёл на него впечатление на ЧМ-2022
Комментарии

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал, кто из вратарей, играющих на проходящем чемпионате мира в Катаре, впечатлил его больше всего, а также высказался о матче с «Ахматом», который состоялся вчера и планах на отпуск.

«Была ли установка играть через меня меньше? Нет, ничего такого не было. Отпуск? Никуда не еду, у меня жена беременна.

Кого поддерживаю на чемпионате мира? Сербию. Ну и лично Лионеля Месси, очень хочется, чтобы он выиграл. Кого выделю из вратарей на чемпионате мира? Войцех Щенсны, Тибо Куртуа как всегда на уровне», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 27 ноября, в рамках матча шестого тура Кубка России, «Ростов» на своём поле разгромил «Ахмат» со счётом 3:0.

«Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением «Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022