Песьяков рассказал, кто из вратарей произвёл на него впечатление на ЧМ-2022

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал, кто из вратарей, играющих на проходящем чемпионате мира в Катаре, впечатлил его больше всего, а также высказался о матче с «Ахматом», который состоялся вчера и планах на отпуск.

«Была ли установка играть через меня меньше? Нет, ничего такого не было. Отпуск? Никуда не еду, у меня жена беременна.



Кого поддерживаю на чемпионате мира? Сербию. Ну и лично Лионеля Месси, очень хочется, чтобы он выиграл. Кого выделю из вратарей на чемпионате мира? Войцех Щенсны, Тибо Куртуа как всегда на уровне», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 27 ноября, в рамках матча шестого тура Кубка России, «Ростов» на своём поле разгромил «Ахмат» со счётом 3:0.