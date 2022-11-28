Полузащитник «Оренбурга» Вера: думаю, Сычевой потянет уровень «Барселоны»

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Лукас Вера заявил, что его одноклубник, нападающий Владимир Сычевой, в будущем сможет играть за испанскую «Барселону».

«Сычевой — топ-нападающий в РПЛ. Он мне безумно нравится. Уверен, в будущем Сычевой перейдёт в «Барселону». Думаю, Владимир потянет этот уровень», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Владимир Сычевой забил 17 голов в 19 матчах текущего сезона чемпионата и Кубка России. Также 26-летний нападающий сделал две голевые передачи. Стоимость футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt в этом сезоне выросла в пять раз: с € 500 тыс. до € 2,5 млн. Сычевой дебютировал в составе сборной России под руководством Валерия Карпина в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).