«Ковёр без травы. В Оренбурге — лучше». Карпин — о поле, на котором играла сборная России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии поля на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе, на котором национальная команда проводила товарищеский матч с Таджикистаном (0:0).
«Перед матчем с Таджикистаном мы провели полторы тренировки. Именно полторы, а не две. Тем более ещё игра проходила на таком поле. Хорошо, что не я об этом говорил. Я вообще молчал. Тренер сборной Узбекистана сказал, что выступать на искусственном поле — это другой вид спорта. Тем более на таком искусственном поле — они ведь разные бывают. Например, в Оренбурге газон точно лучше. В Таджикистане это даже нельзя назвать полем. Просто ковёр без травы», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С КАРПИНЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».
- 28 ноября 2022
-
12:15
-
12:07
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:33
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:10
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:38