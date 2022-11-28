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«Ковёр без травы. В Оренбурге — лучше». Карпин — о поле, на котором играла сборная России

«Ковёр без травы. В Оренбурге — лучше». Карпин — о поле, на котором играла сборная России
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии поля на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе, на котором национальная команда проводила товарищеский матч с Таджикистаном (0:0).

«Перед матчем с Таджикистаном мы провели полторы тренировки. Именно полторы, а не две. Тем более ещё игра проходила на таком поле. Хорошо, что не я об этом говорил. Я вообще молчал. Тренер сборной Узбекистана сказал, что выступать на искусственном поле — это другой вид спорта. Тем более на таком искусственном поле — они ведь разные бывают. Например, в Оренбурге газон точно лучше. В Таджикистане это даже нельзя назвать полем. Просто ковёр без травы», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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