«Когда, если не сейчас?» Карпин — о задачах сборной в играх с Таджикистаном и Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что главной задачей команды в период отстранения является просмотр футболистов.

«Какая задача у сборной была сейчас? Серьёзно? Это нужно ещё раз объяснять? Хорошо, рассказываю. Когда нас отстранили, мы решили посмотреть ребят, которые на подходе. Собрать ещё и тех, кто уже был с нами, чтобы никто не забывал требования сборной. Можете называть сборы просмотровыми. Когда смотреть, если не сейчас?» — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Клубы и сборные из России отстранены от международных матчей по решениям ФИФА и УЕФА, которые были приняты в марте 2022 года. Срок окончания отстранения неизвестен.

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