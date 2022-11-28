Карпин: вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, победи мы Таджикистан 3:0?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что победа над Таджикистаном 3:0 в товарищеском матче принесла бы радость болельщикам. Команды сыграли вничью – 0:0.

«Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан со счётом 3:0? Единственное, что сказали бы: «Ну конечно, обыграли слабый Таджикистан. На фиг оно было нужно». А ещё у нас было бы восемь травм. Кто был бы счастлив?» — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Сборную России критиковали за две ничьих со счётом 0:0, которые стали результатом её игр с Таджикистаном и Узбекистаном в ноябре. В сентябре команда Карпина обыграла Кыргызстан со счётом 2:1.

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