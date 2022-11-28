Карпин: по желанию выполнять установку и дисциплине — никаких вопросов к сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях о футболистах команды после двух нулевых ничьих в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

«После двух матчей на 0:0 вопросов к нападающим больше, чем к защите? Каждый и обороняется, и атакует. Все понравились в оборонительных действиях. Да, конечно, были ошибки в плане тактических перестроений, но по желанию выполнять установку и дисциплине – нет никаких вопросов», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Сборная России отстранена от официальных международных матчей решениями ФИФА и УЕФА от марта 2022 года. Отстранение бессрочное: оно может быть отменено в любой момент.

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