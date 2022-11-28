Глебов: останусь ли я в «Ростове»? Спрашивайте у руководства клуба
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о своём будущем после победы ростовчан в матче Кубка России с «Ахматом» (3:0). Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе Глебова из команды.
«Останусь ли в «Ростове» или буду рассматривать предложения от команд? Это у руководства клуба спрашивайте. Они занимаются такими вопросами», — приводит слова Данила Глебова «РБ Спорт».
Напомним, Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В сезоне-2022/2023 Данил провёл за южную команду 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 7,5 млн. Также на счету Данила четыре матча в составе сборной России.
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