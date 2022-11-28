Карпин: абсолютно не согласен с разговорами, что в сборной России кто-то не выкладывается

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что кто-то из футболистов его команды не выкладывается в матчах и на тренировках. Многие скептики считали, что подобное может возникнуть у игроков из-за отстранения от международных турниров.

«Все эти разговоры, будто кто-то не выкладывается, будто нет горящих глаз – с этим абсолютно не согласен. Если взять матч с Таджикистаном, то только это и было – запредельное желание», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

В сентябре сборная России впервые с ноября 2021 года провела матч. Это была товарищеская встреча с Кыргызстаном, которая закончилось победой команды Карпина со счётом 2:1. В ноябре сборная России сыграла вничью 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном.

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