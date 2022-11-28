Погребняк: не удивлюсь, если «Зенит» выиграет Кубок России, заняв третье место в группе
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал выступление петербургского клуба в Кубке России.
«Конечно, я не считаю третье место в группе провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф Кубка России. Ничего страшного в том, что они опустились в Путь регионов, нет, может, так даже лучше будет, они проведут там больше матчей. Это полезно и тем, что удалённые вчера за драку игроки смогут отбыть дисквалификацию в матче с более слабым соперником. Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет турнир», — приводит слова Погребняка ТАСС.
«Зенит» занял третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом», пропустив вперёд московский и самарский клубы. Петербургская команда сыграет в плей-офф Пути регионов.
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