Тьяго Силва: в Бразилии каждый год появляются новые таланты. Тите нелегко подбирать состав

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал о том, что позволяет ему играть на высоком уровне в возрасте 38 лет, и оценил текущий уровень национальной команды.

«Как получилось, что я продолжаю играть в 38 лет? Я всегда тщательно следил за собой, стремился играть на высоком уровне как можно дольше. Я пожертвовал многим ради этого. В первый же день после поражения от Бельгии в России (в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. — Прим. «Чемпионата») я поставил перед собой цель сыграть ещё на одном чемпионате мира. И я её достиг.

Я всегда много работал и верил в свои силы. Мне было трудно из-за ситуации с уходом из «ПСЖ». Я был уверен, что мои качества остались неизменными. Я знал, что они сомневались во мне, и решение присоединиться к «Челси» было правильным. Его кульминацией стала победа в Лиге чемпионов (в 2021 году. — Прим «Чемпионата»). Это был идеальный способ доказать, что во мне ошибались.

Что думаю о том, что сборная Бразилии сильно изменилась за четыре года? Бразильский футбол обладает способностью порождать множество новых талантов. Каждый год появляются новые игроки, которые играют в своих клубах и попадают в сборную. На каждую позицию в составе приходится три-четыре игрока самого высокого качества. Тите было нелегко выбирать игроков в сборную. Сравнивая с 2018 годом, я считаю, что мы стали более зрелыми. Мы очень сильная команда, мы сосредоточены на достижении нашей цели», — приводит слова Силвы официальный сайт ФИФА.

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в 1-м туре чемпионата мира 2022 года в Катаре – 2:0. Сегодня, 28 ноября, бразильцы сыграют со Швейцарией. Начало матча – в 19:00 мск.

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