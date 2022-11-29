Турнирные расклады в группе B ЧМ-2022, где играют США, Англия, Уэльс и Иран

Сегодня, 29 ноября, пройдут матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встретятся соперники по группе B. На стадионе «Эль-Тумама» сыграют Иран и США, а в параллельном матче на «Ахмед бин Али» встретятся Уэльс и Англия. Оба матча начнутся в 22:00 мск.

Турнирное положение в группе B после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

Англия — 4 очка (6-2);

Иран — 3 очка (4-6);

США — 2 очка (1-1);

Уэльс — 1 очко (1-3).

Расклады в группе B перед последним туром

Англии для выхода в плей-офф чемпионата мира достаточно не проиграть Уэльсу. Победа автоматически выведет команду Гарета Саутгейта в следующую стадию с первого места, ничья — в зависимости от результата матча между Ираном и США. Уэльс тоже сохраняет шанс выйти в плей-офф, но для этого им в матче с Англией нужна только победа. В этом случае команда может выйти с любого места, но для этого им нужно существенно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей (о степени важности дополнительных показателей – чуть ниже).

Иран гарантированно выйдет в плей-офф в случае победы в матче с США. При ничьей — в зависимости от результата матча Уэльс — Англия и дополнительных показателей. США для выхода в следующую стадию нужна только победа.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

С кем сыграют команды группы B в плей-офф ЧМ-2022

В 1/8 финала первая команда группы B сыграет со второй командой группы А, в которой выступают Нидерланды, Эквадор, Сенегал и Катар (досрочно потерял шансы на выход). Если бы групповой этап чемпионата мира закончился прямо сейчас, то 4 декабря нас бы ждал матч Англия — Эквадор.

Вторая команда группы B сыграет в 1/8 финала с первой командой группы А. Если бы групповой этап чемпионата мира закончился прямо сейчас, то 3 декабря нас бы ждал матч Нидерланды — Иран.