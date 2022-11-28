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Карпукас: впечатления от Галактионова хорошие. «Локо» нужно исправлять результаты

Карпукас: впечатления от Галактионова хорошие. «Локо» нужно исправлять результаты
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился впечатлениями от победы над «Пари Нижний Новгород» в матче Кубка России (3:1).

«Конечно, для нас было важно выйти в весеннюю часть Кубка. Не хочется ничего загадывать, посмотрим, как всё сложится, но хорошо, что будет возможность продолжить борьбу за трофей. Что касается сегодняшней встречи, думаю, всем очевидно, что мы играли с преимуществом. Сомнений в победе не возникало на протяжении всего матча.

Какие впечатления от работы с новым тренером? Хорошие. Конечно, есть изменения в тренировочном процессе, в подготовке к играм. Самое главное, что всё это воплотилось в результат сегодня. Надеюсь, что в весенней части сезона мы будем радовать болельщиков не только в Кубке, но и в чемпионате. Нужно сделать всё, чтобы исправить наше турнирное положение», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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