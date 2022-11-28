Джикия: переход России в Азию? Это неизбежно

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о драке, произошедшей в матче Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти). Также он заявил, что переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию неизбежен.

«С чего началось побоище? Сам не понял. Потом повернулся — обратил внимание, что трибуны начали свистеть, и, когда увидел заварушку, всё было наполовину окончено. Не хочу это никак комментировать. Это неприемлемо, каждый понесёт ответственность.



»Спартак» на несколько матчей останется без форвардов из-за дисквалификации Соболева и Николсона? Не знаю, Мелёха (Мелёшин) доволен. Говорит, два нападающих удалились. С улыбкой в раздевалочке, ждёт своего шанса в Кубке.



Переход России в Азию? Думаю, это неизбежно», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».