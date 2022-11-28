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Вратарь Камеруна Онана отстранён от команды по дисциплинарным причинам

Вратарь Камеруна Онана отстранён от команды по дисциплинарным причинам
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Вратарь сборной Камеруна Андре Онана отстранён от команды по дисциплинарным причинам перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Сербии.

«Онана выведен из состава. Мы немного усложнили себе жизнь», — приводит слова представителя камерунской федерации футбола beIN Sports.

На текущий момент неизвестно, за что именно был отстранён Онана, причины и срок наказания не раскрываются.

Стартовый свисток в матче Камеруна и Сербии прозвучит сегодня, 28 ноября, в 13:00 по московскому времени. Место Онана в воротах африканской команды занял голкипер Дэвис Эпасси.

Отметим, что Онана защищал ворота камерунской сборной в игре 1-го тура со Швейцарией, в которой африканцы потерпели поражение – 0:1.

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