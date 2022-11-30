Австралия — Дания: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Эль-Джануб» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе D — сборные Австралии и Дании. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч».



Сборная Австралии в 1-м туре группового этапа разгромно проиграла Франции (1:4), а затем с минимальным счётом победила Тунис (1:0). Сейчас у команды три очка и вторая строчка турнирной таблицы. В случае победы Австралия гарантированно выходит в следующий этап турнира, в случае ничьей — при победе Франции или ничьей в её матче с Тунисом. В случае поражения Австралия вылетит из чемпионата мира.



Дании (1), которая сыграла вничью с Тунисом (0:0) и уступила Франции (1:2), для продолжения борьбы на чемпионате мира нужна лишь победа.