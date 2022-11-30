Польша — Аргентина: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» пройдёт матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встретятся соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.
Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведёт «Чемпионат». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Польша поделила очки с Мексикой (0:0) и обыграла Саудовскую Аравию (2:0). Для гарантированного выхода в плей-офф Польше нужно не проиграть Аргентине. Если Польша проигрывает Аргентине, то команде Чеслава Михневича придётся обратиться к результатам параллельной игры между Саудовской Аравией и Мексикой. Победа Саудовской Аравии — вылет сборной Польши. Ничья или победа сборной Мексики — всё решат дополнительные показатели.
Сборная Аргентины поражением от Саудовской Аравии (1:2) в 1-м туре подпортила себе шансы на выход, но сумела их сохранить благодаря победе над Мексикой (2:0). Аргентина гарантированно выйдет в плей-офф чемпионата мира, если победит сборную Польши. Если Аргентина проигрывает, она автоматически вылетает из турнира. В случае ничьей — смотрим на результат матча Саудовской Аравии и Мексики. Победа саудовцев — автоматический вылет Аргентины. Ничья или победа Мексики — всё решат дополнительные показатели.
- 30 ноября 2022
-
20:31
-
20:24
-
20:24
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:55
-
19:44
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:18
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
18:00
-
17:56