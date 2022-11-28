Соболев: вратарь «Зенита» так радовался! Не знал, может, что Самара выиграла?

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал драку со своим участием по окончании основного времени матча Кубка России с «Зенитом» и послематчевые пенальти.

«Понимаю, что дадут дисквалификацию. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но, повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же.

Что было в раздевалке? Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красные карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.

Когда мы били пенальти, их вратарь так радовался! Может быть, он просто не знал, что Самара выиграла? Видимо, ему было важно обыграть «Спартак». Но мы знали, что уже первые, а «Зенит» третий, и если так в шутку говорить, главную битву мы выиграли.

С «Зенитом» можно играть? Посмотрим, как пройдём сборы, как начнём после паузы. Не хочу говорить громких слов, но у нас отличный коллектив, сегодня мы увидели команду на поле, и мы вправе побороться за чемпионство», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» по пенальти, голкипер петербуржцев Иван Куарежма отбил два удара москвичей с точки. Основное время матча закончилось массовой дракой футболистов обеих команд. Петербургский клуб занял третье место в группе Кубка России, пропустив вперёд «Спартак» и «Крылья Советов».