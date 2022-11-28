«Мы всегда о нём думаем». Президент «Барселоны» — о Лионеле Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему будущего нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Ранее 35-летнего аргентинца связывали с возвращением в команду.

«Он всегда в нашей памяти в «Барселоне», он всегда присутствует в наших мыслях, но я не буду комментировать его будущее и ситуацию с контрактом. У Месси контракт с «ПСЖ», и я хочу уважать как игрока, так и клуб», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. В 778 матчах за команду он забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Летом 2021 года Месси свободным агентом перешёл в «ПСЖ», подписав контракт на два сезона с возможностью продления на третий.

Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне, октябрь 2022. Видеоролик: