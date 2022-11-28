«Мы всегда о нём думаем». Президент «Барселоны» — о Лионеле Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему будущего нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Ранее 35-летнего аргентинца связывали с возвращением в команду.
«Он всегда в нашей памяти в «Барселоне», он всегда присутствует в наших мыслях, но я не буду комментировать его будущее и ситуацию с контрактом. У Месси контракт с «ПСЖ», и я хочу уважать как игрока, так и клуб», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Месси находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. В 778 матчах за команду он забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. Летом 2021 года Месси свободным агентом перешёл в «ПСЖ», подписав контракт на два сезона с возможностью продления на третий.
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне, октябрь 2022. Видеоролик:
- 28 ноября 2022
-
13:48
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:42
-
12:40
-
12:34
-
12:23
-
12:15
-
12:07
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:33
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:10
-
10:09