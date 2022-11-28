Источник: камерунец Андре Онана больше не сыграет на ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана, который ранее был отстранён от состава сборной Камеруна на чемпионате мира, решил покинуть команду до окончания турнира. Футболист был отстранён из-за конфликта с наставником камерунцев Ригобером Сонгом. Причиной разногласия стало несогласие Онаны на смену игрового стиля. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

26-летний Онана — основной вратарь сборной Камеруна. Он дебютировал за команду в 2016 году и с тех пор в 34 матчах пропустил 29 голов и 14 раз сыграл «на ноль». Место в воротах камерунцев на матч с Сербией занял Дэвид Эпасси.

Отметим, что Онана защищал ворота камерунской сборной в игре 1-го тура со Швейцарией, в которой африканцы потерпели поражение – 0:1.

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