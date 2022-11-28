Камерун — Сербия: сербы сравняли счёт на 45-й минуте

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович сравнял счёт в матче с Камеруном на 45-й минуте игры 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Защитник отличился после подачи со штрафного, пробив головой в дальний от себя угол ворот, сделав счёт 1:1. На 29-й минуте защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счёт ударом головой после подачи с углового.
Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, сборная Камеруна в 1-м туре чемпионата мира 2022 года потерпела поражение от команды Швейцарии – 0:1. Сербия также не набрала очков в игре со сборной Бразилии, уступив южноамериканцам – 0:2.
Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск.
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