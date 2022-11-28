Тренер «Краснодара» Сторожук: клянусь, не знаю, останусь ли я в команде

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук признался, что не знает о своей судьбе в клубе.
«Кто выдал планы команде на отпуск? Мы планировали. Это было ещё давно. У нас есть планы, мною и тренерским штабом сделанные. Пока так.
Будет ли подведение итогов года с руководством? Я не знаю, мне вообще ничего не сказали. Пока мы работаем. Наверное, уже скоро всё узнаете. Я пока никого не видел. Поблагодарил команду в раздевалке, пожелал хорошего отдыха. И пока уходим в отпуск.
Остаюсь ли я? Не знаю, клянусь. Честно, не знаю», — приводит слова Сторожука Metaratings.
«Краснодар» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 25 очков и ушёл на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы. Сообщалось, что клуб может отправить Сторожука в отставку, а на его место пригласить Марцела Личку из «Оренбурга». Однако чешский специалист отказался уходить из своей команды до конца сезона.
- 28 ноября 2022
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:42
-
12:40
-
12:34