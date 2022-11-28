«Сложнее, чем после ухода иностранцев». Тренер «Краснодара» — о проблемах в сезоне
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о проблемах, с которыми команда столкнулась в первой половине сезона.
«Это сложная ситуация. Она была сложнее, чем после отъезда иностранцев. Короткий промежуток времени, приехали практически в новую команду те же легионеры, что и были, но им пришлось уже адаптироваться под требования, партнёров.
Это всё так легко смотрится. И кто-то делает выводы, хочет быстрее результата, но это сложная работа. И только мы знаем, как это непросто. И травмы, и минимальная скамейка – тут как бы и сложная ситуация во второй команде», — приводит слова Сторожука Metaratings.
«Краснодар» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 25 очков и ушёл на зимнюю паузу на восьмой строчке турнирной таблицы.
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