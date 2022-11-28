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Камерун — Сербия: Александр Митрович упрочил преимущество сербов

Камерун — Сербия: Александр Митрович упрочил преимущество сербов
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Нападающий сборной Сербии Александр Митрович забил третий гол своей команды в игре с Камеруном в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре (идёт второй тайм, счёт 3:1).

Митрович отличился после комбинации в штрафной соперника на 53-й минуте с передачи Андрии Живковича.

Напомним, как развивались события в первом тайме. На 29-й минуте защитник Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто открыл счёт ударом головой после подачи с углового. На 45-й минуте игрок обороны сербской команды Страхиня Павлович сравнял счёт, забив после навеса со штрафного удара. Через две минуты полузащитник сербов Сергей Милинкович-Савич вывел свою команду вперёд ударом из-за пределов штрафной.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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