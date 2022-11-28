Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист объяснил, что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ

Юрист объяснил, что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ
Комментарии

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ-2022. Напомним, болельщики сборной Сербии во время матча ЧМ-2022 с Камеруном вывесили на своей трибуне необычное знамя. Они объединили флаги России и Сербии в один общий флаг, написав на нём: «Одни цвета, одна вера» (часть фразы написана на сербском языке).

«Думаю, Сербия может быть наказана за флаг России на трибунах. В ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков, — это правила строгой ответственности. Если они смогут идентифицировать, что это были именно фанаты сборной Сербии, то будет наказание. Флаг России не имеет отношения к чемпионату мира и Сербии — ФИФА это может расценить как политическое высказывание. Если они так будут трактовать, то могут оштрафовать сборную Сербии. Сумму назвать не могу: она не прописана — её сами назначают. Главное правило – на стадионах не должно быть политики, поэтому ФИФА запрещает радужные повязки и высказывания», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
На матче ЧМ-2022 вывесили объединённый флаг России и Сербии. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022