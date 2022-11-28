Юрист объяснил, что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, что может грозить Сербии за вывешенный фанатами флаг России на матче ЧМ-2022. Напомним, болельщики сборной Сербии во время матча ЧМ-2022 с Камеруном вывесили на своей трибуне необычное знамя. Они объединили флаги России и Сербии в один общий флаг, написав на нём: «Одни цвета, одна вера» (часть фразы написана на сербском языке).

«Думаю, Сербия может быть наказана за флаг России на трибунах. В ФИФА есть правила, по которым футбольная сборная отвечает за своих болельщиков, — это правила строгой ответственности. Если они смогут идентифицировать, что это были именно фанаты сборной Сербии, то будет наказание. Флаг России не имеет отношения к чемпионату мира и Сербии — ФИФА это может расценить как политическое высказывание. Если они так будут трактовать, то могут оштрафовать сборную Сербии. Сумму назвать не могу: она не прописана — её сами назначают. Главное правило – на стадионах не должно быть политики, поэтому ФИФА запрещает радужные повязки и высказывания», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.