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Массимо Каррера высказался о массовой драке в матче «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Массимо Каррера высказался о массовой драке в матче «Зенит» — «Спартак» в Кубке России
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о потасовке, которая произошла после матча 6-го тура Фонбет Кубка России между московской командой и «Зенитом».

«Я увидел драку, которая произошла в матче «Зенит» – «Спартак». Это неприемлемо! К сожалению, иногда такое случается. Но так нельзя!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили игроки обеих команд. Игра завершилась победой петербургской команды в серии пенальти, в основное время матча команды забитыми мячами не отметились.

«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России с первого места, «Зенит» занял третью строчку и будет продвигаться в Фонбет Кубке России через Путь регионов.

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