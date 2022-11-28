Тренер «Краснодара» Сторожук: мыслей об уходе не было, я придерживался принципа Галицкого
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук признался, что у него не было желания покинуть свой пост по собственному желанию.
«Мысли об уходе по собственному желанию? Нет, мы неоднократно с Сергеем Николаевичем Галицким разговаривали. Он говорил: «Давайте без этих вот. Всё бывает, всё случается, но не надо уходить и так далее». Поэтому я придерживался этого принципа», — приводит слова Сторожука Metaratings.
41-летний Сторожук пришёл в структуру «Краснодара» в ноябре 2019 года, возглавив вторую команду «быков». В марте 2022 года Сторожук стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Краснодара», а с июля избавился от этой приставки, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.
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