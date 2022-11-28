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«Мне за такое пришили уголовное дело». Широков — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»

«Мне за такое пришили уголовное дело». Широков — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал драку после матча команд в 6-м туре Фонбет Кубка России.

«Насколько приемлемо такое поведение? Это риторический вопрос. Мягко говоря, такое случается нечасто. Мне за такое пришили уголовное дело. Интересно: здесь кому-то тоже так сделают? Это даже больше резонансное событие, чем моё.

По закону о Fan ID футболистов могут не пускать на стадион? Пусть применяют закон. Только одного могут наказывать, что ли? Это вопиющий случай. У нас подобный случай с дракой был, наверное, один раз.

Есть компетентные органы — пусть разбираются и выносят решения. Всё равно это касается только Кубка — эти же люди будут дальше играть в чемпионате», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В августе 2020 года Широков нанёс побои главному судье матча любительских команд. Возбудили уголовное дело, по результатам которого Широкова приговорили к 100 часам общественных работ.

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