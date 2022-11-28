Южная Корея — Гана: стартовые составы сборных на матч ЧМ-2022

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 28 ноября, состоится матч 2-го тура группы H, в котором встретятся сборные Южной Кореи и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 44 325 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы:
Южная Корея: Ким Сон Кю, Ким Мун Хван, Ким Мин Джэ, Ким Юнь Квон, Ким Чжин Су, Хван Ин Бём, Чон У Ён, Квон Чан Хун, Чон У Ён, Сон Хын Мин, Чхо Кю Сун.
Гана: Ати‑Зиги, Лампти, Салису, Парти, Дж. Айю, А. Айю, Амарти, Менса, Уильямс, Кудус, Абдул Самед.
Южная Корея отобралась на 10-й мундиаль подряд. Для сборной Ганы нынешний чемпионат мира стал четвёртым в истории.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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