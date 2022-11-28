Матч между Камеруном и Сербией вошёл в историю чемпионатов мира

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Эль-Джануб» прошёл матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира между Камеруном и Сербией. Команды закончили встречу результативной ничьей — 3:3. Отметим, что игра вошла в историю чемпионатов мира как одна из самых результативных среди всех, в которых не выявили победителя.
С 1962 года на ЧМ было лишь три ничьих с таким же счётом (самые крупные в истории):
1982 год. Западная Германия (ФРГ) — Франция
2002 год. Сенегал — Уругвай
2018 год. Португалия — Испания
Камерун и Сербия набрали свои первые очки на турнире. Напомним, в 1-м туре сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).
Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:
- 28 ноября 2022
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