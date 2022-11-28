Кампуш: Мбаппе в «Реале»? Ему очень хорошо в «ПСЖ». Но не знаю, что будет дальше

Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш прокомментировал возможный переход нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе в «Реале»? Он принял решение остаться, и сейчас ему очень хорошо в «ПСЖ». Парижанам должно нравиться, что один из лучших, если не лучший игрок на данный момент играет за них. Но я не знаю, что будет дальше», — приводит слова Кампуша El Partidazo de COPE.

Напомним, в прошлом сезоне длительное время ходили слухи о том, что Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» на правах свободного агента и станет игроком мадридского «Реала». Однако французский форвард принял решение остаться в парижском клубе, подписав новый контракт.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 19 голов и пять голевых передач в 20 матчах Лиги 1 и Лиги чемпионов.

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