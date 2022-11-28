Болельщик Сербии рассказал, как проходил досмотр с флагом России перед матчем ЧМ-2022

Сербский болельщик Драган, который пронёс на матч чемпионата мира с Камеруном (3:3) флаг России, вспомнил, как проходил досмотр на стадионе «Эль-Джануб».

«Когда я проходил досмотр, мой флаг сфотографировали и куда-то ушли совещаться. Потом пришли и сказали, что я могу проходить, никаких проблем нет», — сказал Драган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Сербия и Камерун набрали первые очки на турнире. Напомним, в 1-м туре сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).



Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск. Швейцарцы станут следующим соперником Сербии на турнире.