Болельщик Сербии рассказал, как проходил досмотр с флагом России перед матчем ЧМ-2022
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Сербский болельщик Драган, который пронёс на матч чемпионата мира с Камеруном (3:3) флаг России, вспомнил, как проходил досмотр на стадионе «Эль-Джануб».
«Когда я проходил досмотр, мой флаг сфотографировали и куда-то ушли совещаться. Потом пришли и сказали, что я могу проходить, никаких проблем нет», — сказал Драган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Сербия и Камерун набрали первые очки на турнире. Напомним, в 1-м туре сербы проиграли Бразилии (0:2), а камерунцы уступили Швейцарии (0:1).
Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск. Швейцарцы станут следующим соперником Сербии на турнире.
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- 28 ноября 2022
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