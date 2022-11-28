Ондуа: мне писали гадости после фото бутс с флагом России. Но я не собираюсь ничего менять

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет российский паспорт, рассказал о хейте, с которым столкнулся после выхода на матч ЧМ-2022 в бутсах с изображением флага России.

«Не знаю, почему люди только сейчас открыли глаза на бутсы. Где они раньше были? Я так уже 10 лет играю, а фотографировать начали только сейчас. Люди, которые сейчас это обсуждают, это продавцы бумаги. Пусть они больше узнают про Россию, мне тоже приятно будет, хотя после фото моих бутс писали много гадостей со всего мира. Я сам был удивлён! Но я не собираюсь ничего менять в своей жизни. Меня всему обучили в России, а люди пусть пишут что хотят. Тренер, игроки меня поддерживают, потому что знают, где я вырос», — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.