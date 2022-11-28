Ондуа: ничья с Сербией — хороший результат для Камеруна. Тренер поругался, мы и проснулись

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал результат матча с национальной командой Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре (3:3).
«После такого матча ничья для нас очень хороший результат. Впереди игра с Бразилией – в футболе нет ничего невозможно, мы будем готовы на 100%. Может, сыграем ещё даже лучше!
Не знаю, что случилось с командой в конце первого тайма. Тренер немного поругался, что пора просыпаться, идти вперёд. Вот мы и проснулись!» — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Камерунцы открыли счёт в матче с сербами, однако пропустили три гола подряд, позволив соперникам оторваться на два мяча. Позднее сборная Камеруна сумела отыграться, забив два гола за две минуты. В следующем матче команда Ондуа встретится с Бразилией.
- 28 ноября 2022
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