«Желающих играть много». Ондуа — о ситуации с Онана в сборной Камеруна

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал ситуацию с вратарём национальной команды Андре Онана.

«Всегда нужно быть готовым играть. Желающих много: сегодня Онана, завтра — другой. Не знаю, что с ним случилось. Исключили из заявки? Не знаю», — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, ранее стало известно, что Онана был отстранён от сборной Камеруна по дисциплинарным причинам. Позднее появилась информация, что у вратаря конфликт с главным тренером команды Ригобером Сонгом, из-за чего футболист покинул расположение сборной. Инсайдер Николо Скира сообщил, что Онана больше не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Ворота сборной Камеруна в матче с Сербией защищал Дэвид Эпасси.