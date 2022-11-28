«Желающих играть много». Ондуа — о ситуации с Онана в сборной Камеруна
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал ситуацию с вратарём национальной команды Андре Онана.
«Всегда нужно быть готовым играть. Желающих много: сегодня Онана, завтра — другой. Не знаю, что с ним случилось. Исключили из заявки? Не знаю», — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, ранее стало известно, что Онана был отстранён от сборной Камеруна по дисциплинарным причинам. Позднее появилась информация, что у вратаря конфликт с главным тренером команды Ригобером Сонгом, из-за чего футболист покинул расположение сборной. Инсайдер Николо Скира сообщил, что Онана больше не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Ворота сборной Камеруна в матче с Сербией защищал Дэвид Эпасси.
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