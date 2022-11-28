Гаэль Ондуа ответил на вопрос, готов ли сделать татуировку с гербом России

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российский паспорт, ответил на вопрос, готов ли он сделать татуировку с гербом России.
«Набить татуировку с гербом России? Ха! Посмотрим. Может, скоро [сделаю]», — передаёт слова Ондуа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Ондуа вышел на поле в бутсах с изображением российского флага. Позже он заявил, что чувствует себя свободным человеком и не боится выходить на поле в таких бутсах.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.
- 28 ноября 2022
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