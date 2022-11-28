Южная Корея — Гана: Мохаммед Салису вывел Гану вперёд на 24-й минуте

Защитник сборной Ганы Мохаммед Салису вывел свою команду вперёд в игре с Южной Кореей на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Матч проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане, официальная вместимость которого 44 325 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник отличился на 24-й минуте матча. Этот гол стал третьим для африканской сборной на турнире. В первом матче на турнире в Катаре сборная Ганы потерпела поражение от национальной команды Португалии 2:3. Команда Южной Кореи сыграла вничью с Уругваем 0:0.

Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, сыграют свой матч сегодня, 28 ноября, начало встречи в 22:00 мск.