Южная Корея — Гана: Мохаммед Кудус удвоил преимущество африканцев

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус забил второй гол команды в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре против Южной Кореи. Матч проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане, официальная вместимость которого 44 325 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Кудус забил после навеса во вратарскую площадь на 34-й минуте, удвоив преимущество африканцев в счёте — 2:0. Ранее защитник Ганы Мохаммед Салису отличился на 24-й минуте матча. В первом матче на турнире в Катаре сборная Ганы потерпела поражение от национальной команды Португалии 2:3. Команда Южной Кореи сыграла вничью с Уругваем 0:0.



Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, сыграют свой матч сегодня, 28 ноября, начало встречи в 22:00 мск.