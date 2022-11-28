Игрок «Краснодара» Ахметов высказался о слухах в связи с возможным уходом главного тренера

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от победы над «Химками» со счётом 4:1 в матче Фонбет Кубка России, а также прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера «быков» Александр Сторожука.

«Это была хорошая игра. Поздравляю всех наших болельщиков с этой победой. Было много моментов, в первом тайме могли решать все вопросы, но немного не получилось. Думаю, мы полностью контролировали ход игры.

Как команда реагирует на слухи в связи с возможным уходом главного тренера? Мы не читаем прессу, стараемся не обращать внимание на то, что пишут в интернете. Ничего не слышал об этом. Мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Мы сами оказались в это ситуации. Каждый должен работать, чтобы поскорее исправить положение дел в таблице РПЛ», — цитирует слова Ахметова «РБ Спорт».