Игрок «Краснодара» Ахметов высказался о слухах в связи с возможным уходом главного тренера

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от победы над «Химками» со счётом 4:1 в матче Фонбет Кубка России, а также прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера «быков» Александр Сторожука.
«Это была хорошая игра. Поздравляю всех наших болельщиков с этой победой. Было много моментов, в первом тайме могли решать все вопросы, но немного не получилось. Думаю, мы полностью контролировали ход игры.
Как команда реагирует на слухи в связи с возможным уходом главного тренера? Мы не читаем прессу, стараемся не обращать внимание на то, что пишут в интернете. Ничего не слышал об этом. Мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Мы сами оказались в это ситуации. Каждый должен работать, чтобы поскорее исправить положение дел в таблице РПЛ», — цитирует слова Ахметова «РБ Спорт».
- 28 ноября 2022
-
18:19
-
18:16
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
18:03
-
18:02
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:34
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:14
-
17:10
-
17:00
-
16:36
-
16:36
-
16:33
-
16:27
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:38