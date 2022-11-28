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Южная Корея — Гана: Кудус снова вывел африканцев вперёд

Южная Корея — Гана: Кудус снова вывел африканцев вперёд
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового чемпионата мира в Катаре между командами Ганы и Южной Кореи. На 69-й минуте Мохаммед Кудус оформил дубль и вывел свою команду вперёд -3:2.

Матч проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане, официальная вместимость которого — 44 325 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче на турнире в Катаре сборная Ганы потерпела поражение от национальной команды Португалии со счётом 2:3. Команда Южной Кореи сыграла вничью с Уругваем — 0:0.

Соперники сборных Южной Кореи и Ганы по группе H, команды Португалии и Уругвая, также проведут свой матч сегодня, 28 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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